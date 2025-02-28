Отечественная Lada Vesta подешевеет из-за 100 тыс лишних авто на складах

Отечественный автомобиль Lada Vesta может ненадолго снизиться в цене на 3-5%. Причина в том, что на складах скопились 100 тыс. лишних автомобилей, сообщает Mash .

В середине 2024 года перед сотрудниками «АвтоВАЗа» поставили задачу создать примерно 100 тыс. Lada Vesta выше нормы. Столь крупный заказ был сделан на будущие нужды таксопарков в рамках законопроекта «Об отечественных такси». Согласно ему, компании должны были поменять западные автомобили эконом-класса с огромным пробегом на отечественные авто.

На протяжении осени предприятие в Тольятти работало почти круглосуточно — 100 тыс. Lada Vesta удалось собрать. Машины направили на склад, но оказалось, что никто их покупать не будет.

Законопроект «Об отечественных такси» забуксовал в Госдуме, поскольку возник риск массовых увольнений водителей и увеличения тарифов в дальнейшем. Недавно об излишках автомобилей рассказал глава автопредприятия Максим Соколов. Он уточнил, что компания планирует предпринять меры, в частности, сделать скидки на свою продукцию. На первых порах ее размер составит 3%.

Ранее сообщалось, что компания «АвтоВАЗ» повысила цены на Lada Granta и Niva Legend с 14 января. Подорожание составило 1,8%.