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«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Niva Legend с 14 января

Со вторника компания «АвтоВАЗ» повысила цены на две модели машин Lada в среднем на 1,8%, это меньше накопленной инфляции, сообщает РИА Новости .

О планируемой индексации цен на некоторые модели компания говорила в конце 2024 года.

Изменения стоимости не коснулись моделей Vesta, Largus, Niva Travel, а также Aura. Подорожали только Lada Granta и Niva Legend.

В «АвтоВАЗе» напомнили, что стоимость самых доступных базовых комплектаций моделей Lada не повышали с ноября 2023 года.

В линейке российского автопроизводителя шесть семейств: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura. Розничные продажи последней из них стартовали 30 ноября 2024 года.