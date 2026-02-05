сегодня в 09:21

Остановившийся поезд убрали с путей на Белорусском направлении МЖД

Электропоезд, который совершил вынужденную остановку на перегоне Одинцово — Голицыно на Белорусском направлении МЖД, уже убран с путей вспомогательным локомотивом, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

Утром в четверг на участке между ж/д станциями Здравница и Перхушково сломался электропоезд.

После происшествия ЦППК и МЖД принимают меры для сокращения опозданий поездов на данном направлении.

Кроме того, из-за закрытого переезда на автодорогах образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на первом Успенском шоссе затор составляет почти 1 км, со стороны Можайского шоссе — около 1,5 км.

