Остановившаяся электричка заблокировала движение на Белорусском направлении МЖД

сегодня в 08:59

Электрички встали на Белорусском направлении МЖД, на станции Перхушково закрыт переезд, сообщает «Подслушано электрички Москвы».

На участке между ж/д станциями Здравница и Перхушково сломался электропоезд.

Как рассказала дежурная по переезду, сейчас там ждут вспомогательный локомотив. Водители застрявших на переезде автобусов выпускают пассажиров из салона.

Кроме того, проблемы в движении наблюдаются на МЦД-4. Составы на участке Москва-Сити – Марьина Роща едут медленнее, чем обычно. Опоздание достигает 30 минут.

Ранее электрички задерживались в обе стороны на Ленинградском направлении ОЖД.

