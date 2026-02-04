Электрички задерживаются в обе стороны на Ленинградском направлении

сегодня в 07:33

Сбой в графике движения поездов произошел на Ленинградском направлении

На Ленинградском направлении произошел сбой в графике движения. На станции Подсолнечной поезда на Тверь движутся по неправильному пути, сообщает « Электрички Live ».

Объявляют о задержках в оба направления. Также пассажирам рекомендуют отправляться на поиски другого транспорта.

На опубликованном фото люди стоят на станции. Мимо них проезжает поезд.

Из-за низкой температуры по техническим причинам поезда выдавались на линии МЖД с задержкой утром 3 февраля. На станциях Силикатная, Домодедово, Реутов, Ступино и Раменское происходили незапланированные остановки.

