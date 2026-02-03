Сильные морозы мешают электричкам МЖД приезжать вовремя

Из-за низкой температуры по техническим причинам поезда выдавались на линии МЖД с задержкой. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

На станциях Реутов, Силикатная, Раменское, Домодедово и Ступино утром были незапланированные остановки. Они происходили по техническим причинам. Пассажиров во время них высаживали.

В связи с этим движение пригородных поездов на Горьковском, Павелецком, Казанском и Курском направлениях осуществляется с отклонением от графика.

Там извинились за доставленные неудобства. Вместе с компанией-перевозчиком ЦППК принимаются необходимые меры для уменьшения времени опоздания.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил в Telegram-канале, что утром во вторник температура в Москве стала минимальной с начала зимы. Столбики термометров опустились до минус 21,1 градуса.

