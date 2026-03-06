Около 21 тыс пассажиров перевезли авиакомпании в РФ из ОАЭ и Омана со 2 марта

Почти 21 тыс. пассажиров перевезли российские и зарубежные авиакомпании из ОАЭ и Омана с начала недели. Ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока нормализуется, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

«Минтранс и подведомственная ему Росавиация находятся в постоянном контакте как с отечественными, так и с зарубежными перевозчиками», — говорится в сообщении.

Со 2 по 5 марта российские и зарубежные авиакомпании осуществили 105 рейсов. Основная часть перелетов, а именно 97, следовала из аэропортов ОАЭ в Москву, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Еще 8 рейсов были выполнены из Омана.

На пятницу, 6 марта, запланировано 34 авиарейса, которые перевезут 7,7 тыс. пассажиров. Для каждого из этих рейсов, согласованных зарубежными авиационными властями, авиакомпании делают перебронирование в соответствии с ранее купленными билетами. Накануне состоялся 41 рейс вместо плановых 37 и было перевезено 8,6 тыс. пассажиров вместо 8 тыс.

