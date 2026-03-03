Застрявшие в Дубае: как туристы справляются с трудностями на Ближнем Востоке

В материале РИАМО рассказываем о том, как туристы из России пытаются добраться до дома, как выживают, застряв на отдыхе и что предпринимают власти.

Сколько туристов из России застряло на Ближнем Востоке

Фото - © Григорий Сысоев/РИА Новости

После начала ударов по Ирану и его ответных действий многие туристы стали заложниками отдыха — россияне буквально застряли в отелях и аэропортах и в первые часы не получали вообще никакой информации о том, что происходит и чего ждать. В АТОР заявили, что власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов, но по словам самих отдыхающих, это оказалось больше словами, чем делом. Отели начали выселять туристов после окончания бронирования.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), конфликт на Ближнем Востоке мог затронуть до 110 тысяч туристов. По предварительным данным, в Саудовской Аравии находится порядка 1 тысячи организованных туристов из России, в ОАЭ — от 50 тысяч до 100 тысяч российских граждан, включая туристов и самостоятельных путешественников, в Омане — около 800–900 человек.

Еще есть туристы, которые находятся на Мальдивах, Сейшелах и на Шри-Ланке, где нет стабильного прямого сообщения с Россией, а с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива застряли порядка 6-8 тысяч туристов.

Как россияне справляются с трудностями в Дубае и на других курортах

Фото - © Максим Богодвид/РИА Новости

Уже в понедельник, 2 марта, самолет Ил-76 МЧС России привез в страну дипломатических работников и их семьи из Израиля. Они прибыли в Египет наземным транспортом и оттуда их доставил российский самолет.

Туристы рассказывают, что на фоне обстрелов и вынужденного продления пребывания в странах Персидского залива цены в отелях поползли вверх и они вынуждены платить за дополнительные сутки. Так, в роскошных отелях туристам пришлось спать на матрасах на полу. Были варианты доезжать на машине до соседнего Омана, но цены доходят до нескольких тысяч долларов и за доставку до аэропорта, и за билеты на самолет.

Не могут попасть домой и туристы с островов Индийского океана, из Азии, Европы и Африки — они летят транзитными рейсами и застряли в аэропортах пересадки. Тех, у кого билеты со стыковками в Эмиратах, пересаживают на рейсы через Турцию и Китай.

По словам туристов, люди помогают себе сами. Туроператоры отказывают в компенсации проживания, поэтому россияне, которые живут в Дубае, создали чаты для помощи соотечественникам. Там люди не бесплатно, но все же за разумные деньги, предлагают пожить у них дома.

Жители Дубая рассказывают, что многие россияне просят в долг наличные дирхамы с обещанием позже перевести деньги на любую российскую карту. При этом в Дубае нет перебоев с продуктами, а в магазинах много привычной российской еды. Об опасности людей предупреждают по мобильным телефонам, по телевизору и все спускаются в подземку.

«Главная проблема — жилье для тех, кто не смог ни вылететь, ни уехать в более спокойные районы. Если деньги на исходе, то очень трудно найти пристанище. Мы уехали в Абу-Даби», — рассказывает россиянин Алексей.

Фото - © Пелагия Тихонова/РИА Новости

Он добавляет, что паники не было, но людей на улицах стало меньше, многие туристы переезжают в Абу-Даби, в Шардж и другие эмираты, где отдых еще продолжается. А в Дубае введены ограничения на массовые мероприятия, запрет на купания.

«Тревога не только в небе, но и в море, мы не можем пойти на берег загорать. Все запрещено. Приехали буквально за пару дней до начала обстрелов и планируем сейчас перебираться в Шардж, надеюсь, получится», — делится туристка Татьяна.

Она добавила, что бронировала отель самостоятельно и поэтому все становится сложнее.

«Тем, кто покупал пакетные туры повезло больше, их расселяют туроператоры. Мы решаем вопрос сами. Пока получилось только найти варианты в Шардже, теперь нужно все урегулировать с отелем, где сейчас живем», — говорит россиянка.

Часть туристов пытаются доехать до Омана и дальше выбраться с Ближнего Восток через Стамбул.

Туристка из Архангельска Ирэна Котрехова оказалась в центре событий в Абу-Даби во время атаки Ирана. Она рассказала, что пришлось бежать от обстрелов в подвал.

«Билеты в тот момент взлетели до 300 тысяч. Мы взяли хоть какие-то — в Ереван за 15 тысяч, лишь бы привязаться к авиакомпании», — делится Ирэна.

Туристка из Твери Марина сообщила, что собиралась вылетать в Дубай 1 марта, но, к счастью, не успела.

«Хорошо, что я купила тур, и теперь туроператор поменял мне путевку без доплат. Полечу в Египет. Вроде там баз США нет и должно быть безопасно», — говорит женщина.

Как Россия вывозит своих граждан с арабских курортов

Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори

Страховые компании продлили действие полисов россиян до момента их возвращения на родину, операторы связи предоставили бесплатные звонки и интернет для россиян, находящихся в странах Ближнего Востока.

2 марта днем первые вывозные рейсы улетели из Абу-Даби (Etihad) и Омана (Oman Air) в Москву. Часть россиян самолеты арабских перевозчиков вывезли из Дубая не только в столицу, но и в Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

В Минтрансе РФ сообщили, что на 3 марта запланированы 24 вывозных рейса c Ближнего Востока — суммарно силами российских и зарубежных авиакомпаний удастся вывезти около 4,5 тысяч пассажиров.

Самолеты следуют в обход закрытых зон, в частности, через воздушное пространство Пакистана, Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Администрация аэропортов Дубая информирует, что пассажирам без подтвержденного билета и времени вылета не следует приезжать в аэропорт. Допуск в терминалы разрешен только тем пассажирам, с которыми авиакомпания связалась и подтвердила время отправления рейса. Это делается для того, чтобы избежать хаоса.