Около 2000 машин стоят в очередях на Крымском мосту после удара ВСУ

Около 2000 автомобилей стоят в очереди с обеих сторон у Крымского моста. Автомобилисты не могут проехать из-за атаки украинских беспилотников, сообщает Mash .

Боевая часть дрона упала на правую арку, от удара ее повело на 15 градусов. Оперативные службы закончили уборку и проверяют покрытие.

На данный момент Крымский мост готовят к открытию. По предварительным данным, автомобили пустят в 12:00, поезда уже пошли.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что для ликвидации последствий этой атаки задействованы все необходимые службы. В Керчи развернут оперативный штаб.

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