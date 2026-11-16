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1336 украинских беспилотников сбили ночью над Россией

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Минувшей ночью над регионами РФ, Азовским и Черным морями ликвидировали 1336 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их перехватили дежурными силами ПВО.

БПЛА уничтожили над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом, а еще над Азовским и Черным морями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за вечер 15 ноября, ночь и утро 16 ноября перехвачено около 600 дронов, летевших в сторону столицы.

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