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Священник из Магадана погиб при ударе ВСУ под Херсоном

Спецоперация

Фото - © Медиасток.рф

Иеромонах Герасим (Преображенский) из Магадана погиб 10 ноября под Херсоном при атаке Вооруженных сил Украины, сообщает «Абзац».

Священнослужитель находился в пункте временной дислокации.

Вооруженные силы Украины атаковали этот пункт реактивными снарядами.

В момент удара иеромонах исполнял пастырский долг в зоне специальной военной операции.

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