Китайский юань чувствует себя на Мосбирже относительно уверенно: против рубля играют рост покупок валюты Минфином и сезонный спрос импортеров, а поддерживает национальную валюту только жесткая денежно-кредитная политика ЦБ. Торговый диапазон недели — 12,25–12,50 рубля за юань, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На стороне рубля, по словам эксперт а, остается текущая жесткая ДКП российского регулятора. Однако этого недостаточно, чтобы переломить давление: Минфин наращивает покупки иностранной валюты, а импортеры традиционно увеличивают спрос в этом сезоне, отмечает эксперт.

По его словам, дальнейшее движение в паре рубль-юань будет определяться балансом экспорта и импорта, а также развитием геополитической обстановки после мирных переговоров.

Дополнительный оптимизм китайскому рынку и мировым позициям юаня может добавить свежая статистика Главного таможенного управления КНР: октябрьский объем внешней торговли вырос на 37,9% в годовом выражении, экспорт — на 35,2%, импорт — на 41,6%. При этом в фокусе оценки экономических показателей КНР по-прежнему остается рынок недвижимости, где ситуация продолжает оставаться сложной, говорит аналитик.

С учетом всех факторов Тимошенко обозначил торговый диапазон на неделю: 12,25–12,50 рубля за юань.

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