Маткапитал покрывает менее 2,5 кв м в московской новостройке

Максимального материнского капитала в 963 тыс. рублей хватает примерно на 2,2 кв. м нового жилья в Москве. В среднем по России сертификат покрывает 4,9 кв. м на первичном рынке, сообщает газета «Известия» .

По данным «СберИндекса», в сентябре 2026 года квадратный метр в столичных новостройках стоил 425 тыс. рублей, на вторичном рынке — 372 тыс. В готовой московской квартире максимальный маткапитал покрывает около 2,5 кв. м, в среднем по стране — 7,3 кв. м.

В 2026 году выплату проиндексировали на 5,6%, тогда как новое жилье за год подорожало на 10%, вторичное — на 12%. На первенца, рожденного с 2020 года, положено почти 729 тыс. рублей, при появлении второго ребенка — еще 234 тыс. Максимальные 963 тыс. получают семьи, в которых второй ребенок родился с 2020 года и ранее права на сертификат не было.

За январь–сентябрь 2026 года Социальный фонд России получил 819 тыс. заявлений на оплату образования — вдвое больше, чем годом ранее. На жилье поступило 649 тыс. обращений. Однако по объему расходов недвижимость лидирует: на нее пришлось 74% потраченных средств, на учебу — 10,3%.

По оценке аналитика Олега Абелева, сертификата хватит на два-три года обучения в региональном университете или на год-полтора в столичном.

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