Около 10 тыс предназначенных для россиян автомобилей застряли на Ближнем Востоке

Из-за эскалации на Ближнем Востоке в Иране и странах Ормузского пролива застряли около 10 тыс. автомобилей, предназначенных для россиян. Среди них люксовые иностранные марки — BMW, Mercedes, Audi и т. д., сообщает Mash .

Иномарки, которые приобретали россияне, обычно поставлялись через Иран. Но после начала конфликта с исламской республикой нет связи. Порты не функционируют, суда стоят пустые.

Автомобили буквально застряли в Иране и странах Ормузского пролива. Продавцы не могут сказать, когда поставки возобновятся.

Сейчас в Иране находится крупная партия Mitsubishi и других японско-корейских марок. В Катаре и Омане застряли около 100 автомобилей марок BMW, Mercedes, Audi, Infiniti, Toyota. При этом продавцы уже получили предоплату. Если поставка затянется на полтора месяца, то им придется возвращать россиянам деньги.

Ранее в Иране заявили, что страна страна не закрывала Ормузский пролив для проходящих судов. Там отметили, что корабли проходят в соответствии с международным протоколом. При этом до этого заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде объявил о закрытии Ормузского пролива.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.