Оказывали помощь: названа причина задержки поездов на МЦК

сегодня в 09:17

Отправление поезда со станции «Окружная» МЦК пришлось задержать, чтобы оказать медпомощь пассажиру, сообщает пресс-служба МЖД.

Из-за инцидента на Московском центральном кольце на 20 минут пришлось увеличить интервал между составами, которые ехали против часовой стрелки.

Очевидцы рассказали, что «Ласточка» долго не уезжала со станции, пока не подъехал второй поезд. На платформе собралась толпа людей.

Сейчас поезда курсируют в соответствии с установленными интервалами.