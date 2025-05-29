Пассажиры сообщили о задержке поездов на МЦК
Пассажиры МЦК сообщили об увеличении интервалов движения поездов, сообщает «Осторожно, Москва».
Интервалы увеличены на станции «Окружная».
Пассажиры рассказали, что состав долго не уезжал со станции, пока не подъехал второй поезд. На следующей остановке скопилось множество людей из-за долгого ожидания.
Ранее сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии столичного метрополитена из-за человека на пути. На северном участке ветки были временно увеличены интервалы движения составов.