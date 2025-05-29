сегодня в 08:44

Пассажиры сообщили о задержке поездов на МЦК

Интервалы увеличены на станции «Окружная».

Пассажиры рассказали, что состав долго не уезжал со станции, пока не подъехал второй поезд. На следующей остановке скопилось множество людей из-за долгого ожидания.

Ранее сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии столичного метрополитена из-за человека на пути. На северном участке ветки были временно увеличены интервалы движения составов.