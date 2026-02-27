Оказался в сугробе: самолет рейса Екатеринбург — Петербург съехал с рулежки

Самолет рейса Екатеринбург — Петербург застрял в снегу после посадки
Транспорт

Самолет рейса Екатеринбург — Санкт-Петербург столкнулся с нештатной ситуацией после приземления, сообщает «78 | НОВОСТИ».

Борт съехал с рулежной дорожки. Причиной случившегося стал гололед.

В результате инцидента самолет оказался глубоко в снегу. Специалистам потребовалось около получаса, чтобы вытащить его и вернуть на полосу.

Ранее пауэрбанк вспыхнул на борту самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний» рейса Екатеринбург — Стамбул.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.