Оказался в сугробе: самолет рейса Екатеринбург — Петербург съехал с рулежки
Самолет рейса Екатеринбург — Петербург застрял в снегу после посадки
Самолет рейса Екатеринбург — Санкт-Петербург столкнулся с нештатной ситуацией после приземления, сообщает «78 | НОВОСТИ».
Борт съехал с рулежной дорожки. Причиной случившегося стал гололед.
В результате инцидента самолет оказался глубоко в снегу. Специалистам потребовалось около получаса, чтобы вытащить его и вернуть на полосу.
