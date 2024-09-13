Охота на зайцев: в Симферополе проводят рейды на безбилетников

«Мы выявили два факта безбилетного проезда. Пассажиры оплатили проезд и не были привлечены к административной ответственности», — рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.

В городе контролем оплаты проезда в общественном транспорте занимаются местные власти, а за рейсами между городами следит Минтранс Крыма. С «зайцами» для начала проводят профилактическую беседу, но если и после нее они отказывается платить, то нарушителей привлекают к административной ответственности. Штраф составляет от 1 000 до 5 000 рублей.

Между тем в Подмосковье водителям автобусов напомнили о правилах перевозки детей. С наступлением нового учебного года обязательный инструктаж прошли 9,5 тысячи специалистов «Мострансавто».