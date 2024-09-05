Водителям автобусов Подмосковья напомнили правила перевозки детей

С наступлением нового учебного года 9,5 тысяч водителей «Мострансавто» прошли обязательный инструктаж по правилам перевозки несовершеннолетних пассажиров. Водителям напомнили о запрете высаживать детей из автобусов, а также разъяснили правила оплаты проезда ученической картой «Стрелка» для оказания помощи несовершеннолетним и родителям, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные льготные тарифы. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.

Оборудование для оплаты проезда гарантировано распознает зачисленные на карту деньги до 1 суток. Если карту «Стрелка» заблокировали или внесли в стоп-лист, нужно обратиться на сайт strelkacard.ru, где в личном кабинете можно вывести карту из стоп-листа. Если самостоятельно сделать это не получается, можно связаться с оператором системы по номеру телефона 8 (800) 100-77-90 или написать письмо на info@strelkacard.ru. Даже если на балансе есть деньги, то перевозчик не может их списать, если карта находится в стоп-листе. Таким образом, проезд будет считаться неоплаченным.

Федеральный закон от 24.02.2021 года № 26-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ „Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта“» не предоставляет право бесплатного проезда для детей до 16 лет. Данным законом установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения взрослого. Специалисты компании внимательно отслеживают и проверяют все сообщения, связанные с информацией о высадке детей. В каждом случае применяются различные меры в соответствии с обстоятельствами случившегося.

В «Мострансавто» действует запрет на высадку детей с 2017 года. Если на маршруте работают инспекторы административно-пассажирской инспекции, тогда водитель предупреждает контролеров о том, что в салоне находится ребенок без билета.

Если с ребенком едут его родители или родственники, то они обязаны оплатить проезд за него любым безналичным способом по действующему тарифу. За проезд без оплаты пассажиру грозит штраф.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.