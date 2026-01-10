Огромные очереди: сотни рейсов отменили и задержали в Шереметьеве из-за непогоды

Напряженная ситуация сохраняется в аэропорту Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий. Пассажиры жалуются на сотни отмененных и задержанных рейсов, а также на огромные очереди на прием багажа, сообщает РЕН ТВ .

По словам пассажиров, люди уже 14 часов стоят в очередях и ожидают информацию. При этом пассажиры продолжают пребывать в аэропорт, ожидая, что ситуация разрешится.

«Никакого общения с 5 часов вечера. Отменили самолет и все. <…> Не знаем, что нам скажут, теперь стоим в этой очереди. Сказали, что сообщат, если будут места на ближайшие рейсы», — поделилась одна из пассажирок.

В Генпрокуратуре РФ отметили, что транспортная прокуратура проводят надзорные мероприятия в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.

Ранее стало известно, что аэропорт Шереметьево был закрыт на прилет до 10:00. При этом самолеты на вылет отправляли без перебоев. Изначально аэропорт закрывали на прилет до 08:00, однако затем запрет продлили до 10:00.

