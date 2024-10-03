Ограничения на прием рейсов ввели в аэропорту Нижнекамска
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С 07:45 по московскому времени в аэропорту Нижнекамска введены ограничения на прием и отправку рейсов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорт закрыли для обеспечения безопасности полетов.
Экипажи воздушных судов, службы аэропортов и авиадиспетчеры делают все необходимое для безопасности полетов.
Ранее приостановил работу аэропорт Казани. Он не принимает и не отправляет рейсы с 06:00. Одна из версий, почему не работает аэропорт Казани, — угроза БПЛА.