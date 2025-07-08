WSJ: Трамп не приказывал Пентагону заморозить поставки оружия Киеву

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Американский лидер Дональд Трамп в ходе прошедшего ранее телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что не приказывал Пентагону поставить на паузу отправку Киеву отдельных видов вооружений, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам Трампа, он поручил провести проверку запасов боеприпасов Пентагона после удара США по ядерным объектам Ирана, но не отдавал приказ заморозить поставки оружия.

Согласно газете Politico, США временно прекратили поставлять оружие Украине. Представительница Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию телеканалу NBC, пояснив, что приоритетом сейчас являются интересы Вашингтона.

Скорость пополнения военных запасов Украины зависит от состояния американских арсеналов и международных обязательств США.