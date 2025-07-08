Пентагон опубликовал заявление о поставке оружия Украине

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В Пентагоне заявили, что направят «дополнительное оборонительное оружие» Украине по распоряжению президента США Дональда Трампа, сообщает RT .

«По указанию президента Трампа Министерство обороны направит дополнительное „оборонительное“ оружие на Украину…», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что США временно прекратили поставлять оружие Украине. Представительница Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию телеканалу NBC, пояснив, что приоритетом сейчас являются интересы Вашингтона.

Скорость пополнения военных запасов Украины зависит от состояния американских арсеналов и международных обязательств США.