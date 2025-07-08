Украинский военнопленный Григорий Жемчугов рассказал, что Вооруженный силы Украины мобилизовали его с язвой, а потом вооружили пулеметом 1943 года, сообщает РИА Новости .

По его словам, в подразделении почти у всех мобилизованных были проблемы с ногами. Также там были люди с эпилепсией и грыжей.

«Из оружия у меня был дисковый пулемет 43-го года. И „Браунинг“, хорошая техника, только там запчасти одной не хватало, то бишь он не стрелял», — отметил он.

Принудительная мобилизация граждан в ряды Вооруженных сил Украины — это геноцид местного населения, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.