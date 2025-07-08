Минтранс выразил соболезнования родным и близким Романа Старовойта

Минтранс РФ выразил соболезнования родным и близким экс-главы министерства Романа Старовойта, отметив его авторитет, профессионализм и готовность прийти на помощь, сообщается на сайте ведомства.

«Команда Минтранса России выражает искренние соболезнования родным и близким Романа Владимировича Старовойта», — говорится в сообщении.

Утром 7 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности Романа Старовойта, который на тот момент возглавлял министерство транспорта России. Предварительно известно, что министр мог попасть в тюрьму минимум на 20 лет за мошенничество, совершенное в Курской области в прежней должности.

Тело Старовойта нашли недалеко от парка в подмосковном Одинцове. Чиновник свел счеты с собственной жизнью в кустах — вдали от взглядов случайных прохожих. Позднее в Сети появилось видео эвакуации его тела.