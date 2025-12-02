Одинцовские автоинспекторы провели интерактивное занятие для школьников

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции и «Союз БДД» 1 декабря провели в гимназии № 13 интерактивное занятие по безопасности дорожного движения для школьников, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Школьники с интересом разбирали различные дорожные ситуации, с которыми может столкнуться пешеход как при переходе дороги, так и во дворе. Ребята разгадывали загадки о правилах дорожного движения, повторяли значения дорожных знаков и решали тематические задачи.

Автоинспекторы обсудили с детьми распространённые ошибки пешеходов и напомнили о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток. В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы движения вручили каждому ученику световозвращающие браслеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.