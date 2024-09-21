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Один из въездов в Тихорецкий район Краснодарского края временно перекрыли

Один из въездов в Тихорецкий район Краснодарского края был временно перекрыт после атаки беспилотников, сообщает ТАСС .

Речь идет о въезде по автодороге со стороны Выселковского района.

На подъезде в Тихорецкий район зафиксировали небольшое скопление из 15-20 автомобилей.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе были подавлены два беспилотника. После детонации обломков БПЛА произошел пожар.

В связи с этим население одного из поселков районо было эвакуировано. Пострадавших среди жителей нет.