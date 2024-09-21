Жителей поселка эвакуируют в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА
После подавления беспилотников в Краснодарском крае начался пожар
Жителей поселка эвакуируют из Тихорецкого района Краснодарского края из-за пожара, возникшего после детонации обломков сбитого беспилотника, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, эвакуируют.
Пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет, уточнил Кондратьев.
Ранее в субботу беспилотники сбивали в Брянской и Тверской областях.