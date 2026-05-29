NYP: стюардессы массово просят пассажиров не прикасаться к ним

Бортпроводники иностранных авиалиний массово просят пассажиров не прикасаться к ним во время полета. Некоторые сотрудники уже носят значки с запретом на прикосновения, сообщает «Царьград» со ссылкой на NYP.

Члены экипажей заявили, что пассажиры регулярно трогают их, чтобы привлечь внимание. По данным NYP, проблема стала настолько распространенной, что часть стюардесс прикрепляет к форме специальные значки с просьбой не прикасаться к ним.

Стюардесса с 20-летним стажем Мишель Монтез в подкасте «Jumpseat Chronicles» рассказала, что пассажиры тыкают сотрудников, хватают за руки и щипают в проходе. Ее коллеги Джошуа Бойд и Дарион Фой подтвердили, что такие случаи происходят часто. Фой добавил, что несколько раз сталкивался с неприемлемым поведением — его щипали за ягодицы.

Бортпроводники считают, что пассажиры воспринимают их как обслуживающий персонал и не видят проблемы в прикосновениях. Сотрудники экипажей подчеркивают: достаточно обратиться голосом.

«Вам не нужно прикасаться ко мне, чтобы получить желаемое. Я просто хочу услышать ваш нежный голос», — заключил Бойд.

