Новый маршрут: из Мелитополя в Крым запустят автобус

Каждый день в 7 утра из Мелитополя в Крым будет ходить автобус

Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий заявил, что из Мелитополя в город Джанкой в Крым пустили новый автобус, он будет ходить каждый день в 7 утра, сообщает «Крым 24» .

«По поручению губернатора нашей области стартует первый межрегиональный маршрут общественного транспорта, государственного областного транспорта», — сказал Тицкий.

По его словам, специалисты Росавтотранса, министерства транспорта РФ и правительство региона провели для этого большую работу. Автобус удалось оснастить системой кондиционирования, видеонаблюдением и тахографом. Время в пути займет 2,5 часа.

Ранее первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин заявил о достаточном количестве дизельного топлива в Крыму: нехватки не наблюдается, это же касается и Севастополя. Запасов хватает как для обеспечения населения, так и для частных структур. Мониторинг проводят ежедневно.