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Петербуржцам рассказали о погоде в ближайшие дни

В Петербурге 23 сентября местами пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до +16…+18 градусов, сообщает «Бриф24» .

На погоду в Петербурге продолжит влиять циклон, который перемещается из Беларуси в сторону Прибалтики. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.

В городе ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди пройдут местами в первой половине дня. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление существенно не изменится и составит 764 мм ртутного столба — выше климатической нормы. В Ленинградской области воздух прогреется до +14…+19 градусов.

В четверг, 24 сентября, в Петербурге временами ожидаются дожди. Ночью температура опустится до +10…+12 градусов, днем воздух прогреется до +16…+18 градусов.

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