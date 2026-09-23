В Петербурге выпустили 323-й автомобиль Senat 900

сегодня в 17:04

С конвейера завода в петербургских Шушарах сошел 323-й автомобиль Senat 900, сообщает «Бриф24» .

О выпуске автомобиля рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Завод в Шушарах наращивает производство после перезапуска, который официально состоялся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

В 2028 году на заводе планируют наладить выпуск Senat 1000. Позже линейку бренда должен пополнить кроссовер на собственной платформе.

Поляков также рассказал о планах создать центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и локализовать производство компонентов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ).

«Важно, что в Петербурге уже перезапущены все автозаводы, оставленные иностранными компаниями. Дальнейшие планы по развитию автопрома включают создание НИОКР‑центра и локализацию компонентной базы на территории ОЭЗ», — отметил Поляков.

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