Новые российские автомобили Volga будут стоить от 3 млн рублей

Выход новеньких российских автомобилей Volga с нижегородского завода на рынок планируется в конце 2026 года, они будут стоить от 3 млн рублей, сообщает SHOT .

Сначала выйдут три модели. Первая — седан бизнес-класса, который создан на базе Geely Preface. Цена на авто будет от 4 млн рублей и выше. Еще на рынке появятся кроссоверы на базе Geely Monjaro. Их стоимость стартует с 3 млн рублей, цена будет зависеть от конкретных комплектаций и допопций.

В производстве отечественных машин Volga будут применяться технологии, которые ранее использовали для Volkswagen Polo и Skoda Octavia.

На новых моделях отечественных машин не будет легендарного красного логотипа с оленем, его заменит англоязычное название VOLGA, оно появится на руле и передней части.

Ранее СМИ писали, что серийное производство этих авто запланировано на второй квартал года, а старт продаж через официальных дилеров — на третий квартал.

