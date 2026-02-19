Стало известно, когда в России начнут продавать первые автомобили Volga

сегодня в 13:19

В Нижнем Новгороде во II квартале 2026 г стартует производство автомобилей Volga

В Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года начнется выпуск автомобилей под маркой Volga, сообщает Газета.ru со ссылкой на компанию «Производство легковых автомобилей», реализующую проект.

«Портфолио бренда Volga будет представлено на старте тремя моделями в востребованных сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан, которые будут производиться на заводе в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили европейских марок Skoda и Volkswagen», — отмечается в сообщении.

Серийное производство запланировано на второй квартал года, а старт продаж через официальных дилеров — на третий квартал.

Ранее первая модель возрождаемого бренда Volga была заснята на видео в России.

Telegram-канал No Limits сообщал, что первой «Волгой» станет Geely Atlas, а видеозапись с этой новинкой активно распространяется в интернете.

