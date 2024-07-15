Новая станция появится на Кольцевой линии Мосметро впервые за 70 лет
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Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству новой станции на Кольцевой линии столичного метрополитена, она получила название «Достоевская», сообщает ТАСС.
За последние 70 лет новая станция будет первой, которую построят на Кольцевой линии. Ее возведут примерно за 5 лет и соединят переходом с одноименной станцией «салатовой» ветки.
«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около 4–5 лет. Но надеюсь, что исторический проект завершится успехом. И, конечно, это очень важно для всех москвичей, особенно для тех, кто пользуется этими линиями метро», — подчеркнул градоначальник.
Собянин также рассказал, что в разные годы уже были попытки реализовать проект по соединению Люблинско-Дмитровской ветки и Кольцевой линии метро, но работы останавливались из-за их сложности. В настоящее время власти готовы реализовать строительство, которое улучшит жизнь горожан.
Ранее в Москве приняли решение о благоустройстве 41 транспортного объекта. В настоящее время работы выполнены уже на 50% от запланированного объема.