Новая станция появится на Кольцевой линии Мосметро впервые за 70 лет

За последние 70 лет новая станция будет первой, которую построят на Кольцевой линии. Ее возведут примерно за 5 лет и соединят переходом с одноименной станцией «салатовой» ветки.

«С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около 4–5 лет. Но надеюсь, что исторический проект завершится успехом. И, конечно, это очень важно для всех москвичей, особенно для тех, кто пользуется этими линиями метро», — подчеркнул градоначальник.

Собянин также рассказал, что в разные годы уже были попытки реализовать проект по соединению Люблинско-Дмитровской ветки и Кольцевой линии метро, но работы останавливались из-за их сложности. В настоящее время власти готовы реализовать строительство, которое улучшит жизнь горожан.

Ранее в Москве приняли решение о благоустройстве 41 транспортного объекта. В настоящее время работы выполнены уже на 50% от запланированного объема.