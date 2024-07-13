В Москве планируют благоустроить территории около 41 транспортного объекта

Территории около 41 транспортного объекта планируется благоустроить в Москве в текущем году. На сегодняшний день работы выполнены почти на 50%, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Сейчас приводим в порядок пространства у 10 уже работающих и будущих станций метро», – написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Так, рабочие завершили обустройство скейт-парка вблизи станции «Физтех». В настоящее время завершается строительство пешеходного маршрута вдоль жилого квартала. Еще один скейт-парк откроется у станции «Пыхтино», также рядом оборудовали новую площадку для выгула и дрессировки собак.

Зону отдыха и две детские площадки сейчас делают у станции метро «Бачуринская», около «Генерала Тюленева» — 5 детских площадок и новый сквер на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый Стан.

Помимо этого, специалисты улучшают транспортную и пешеходную доступность 10 станций МЦД и благоустраивают участки рядом с 5 станциями метро и пересадочными узлами: «Водный стадион», «Войковская», «Отрадное», «Бибирево» и «Медведково».