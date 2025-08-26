Японский автопроизводитель Nissan прекратил выпуск легендарного GT-R. При этом в компании пообещали, что спорткар «еще вернется», сообщает пресс-служба автоконцерна.

Nissan Motor объявил о прекращении выпуска автомобиля через 18 лет после начала производства. Последний Nissan R35 GT-R сошел с конвейера на заводе в префектуре Тотиги.

В компании отметили, что легендарный R35 GT-R завоевал множество наград на различных гоночных трассах. В чемпионате SUPER GT он выиграл пять гонок класса GT500 и три гонки класса GT300. Также спорткар стал победителем Blancpain GT Series Pro-Am в 2013 году и одержал победу в 12-часовой гонке Bathurst в 2015 году. Кроме того, R35 GT-R пять раз побеждал в серии Super Taikyu.

«Мы стремимся вернуться к вам однажды, но имя GT-R связано с высокими ожиданиями и предназначено для поистине особенных автомобилей», — говорится в сообщении.

