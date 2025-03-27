Непослушная береза заставила жителей Подмосковья толпиться в ожидании электрички

Жители севера Подмосковья вынуждены толпиться на станции в ожидании электрички, поезда встали на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД). Всему виной непослушная береза, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Утро для подмосковных жителей началось с ожидания электрички. На станции толпа, люди буквально дышат друг другу в затылок.

Оказалось, что в задержке виновато дерево — береза упала на крышу состава между Лобней и Икшей. Пассажиров призвали выбирать другие маршруты, пока преграду не устранят.

Ранее стало известно, что расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменилось с 19 марта в связи с модернизацией инфраструктуры на нескольких участках.