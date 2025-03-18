График ряда поездов в Московской и Рязанской областях изменится с 19 марта

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 19 марта в связи с модернизацией инфраструктуры на нескольких участках. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, на перегоне Шелухово — Новая Пустынь в Рязанской области железнодорожники обновят 6 км первого главного пути. Работы будут вестись с 19 марта до 18 апреля в будние дни. На время ремонта движение поездов будет осуществляться по второму пути в реверсивном режиме.

С 31 марта по 5 апреля на перегоне Рыбное — Дягилево специалисты столичной магистрали капитально отремонтируют 3,6 км пути и уложат 5 стрелочных переводов.

Кроме того, 26 и 31 марта, а также 1-4,7-11, 14-18, 21–23 апреля с 06:00 до 16: 00 на участке Луховицы — Щурово Московской области протяженностью 14,2 км будет проводиться капитальный ремонт пути и укладка стрелочных переводов.

В связи с этим в расписание пригородных поездов внесены существенные корректировки. У ряда электричек Казанского направления МЖД изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Часть поездов проследует по укороченному маршруту, некоторые будут выведены из расписания. Изменения также коснутся электропоездов, курсирующих между станциями Рязань-1 и Ясаково, Шилово, Касимов, Пичкиряево, Сасово, а также Рязань-2 –Ряжск.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.