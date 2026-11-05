Неожиданно: почти половина россиян относится к пробкам на дорогах положительно

Исследование показало, что 43% опрошенных россиян положительно относятся к пробкам и воспринимают их как личное время. Еще 30% воспринимают их нейтрально и как данность. Только 21% назвал заторы стрессом и пустой тратой времени, сообщили РИАМО в ГК «Гранель».

Вынужденную остановку в дороге респонденты используют по-разному. 23% россиян в это время решают рабочие вопросы по телефону. 17% слушают подкасты или аудиокниги, 14% звонят родителям или близким. Еще 12% просто ждут и ничем не занимаются. 10% рассказали, что смотрят сериалы или видео — например, во время длительного ожидания, когда это безопасно и не отвлекает от управления машиной.

Часть водителей старается вообще не проводить время в заторах. 25% автомобилистов заранее меняют маршрут, чтобы избежать пробок, еще 20% в процессе стараются найти альтернативную дорогу или объезд.

«Конечно, время в пробке зависит от города. По данным центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, в 2025 году водители в столице в среднем проводили в дорожных заторах 258 часов в год, в Санкт-Петербурге среднее время в пробках составляло около 134 часов в год, в Краснодаре — около 132 часов, в Новосибирске — около 117 часов. Тем не менее интересно, что 43% россиян относятся к пробкам как к части жизни — посвящая это время себе, аудиокнигам или разговорам с близкими», — прокомментировали в аналитическом центре ГК «Гранель».

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