NDR: ледокол ФРГ сломался в Балтийском море

сегодня в 14:31

Немецкий ледокол Neuwerk, расчищающий от льда судоходный канал в Балтийском море, столкнулся с технической неисправностью и был вынужден вернуться в порт, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

В задачи ледокола входила расчистка пути до порта Мукран на германском острове Рюген. Туда обычно прибывают танкеры с сжиженным природным газом (СПГ).

Однако в процессе работы судно сломалось. Причина — техническая неисправность. Предварительно, у ледокола могла упасть мощность двигателя.

В результате судно вернулось в порт Росток. В понедельник его осмотрят специалисты.

Ранее экипаж атомного ледокола снял на видео овцебыка на льду Енисея. На записи животное бежит по льду. Затем овцебык замедляется и останавливается.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.