Дети нашли труп в Неве во время автобусной экскурсии

Юные артисты из Москвы, Волгограда и Сыктывкара отправились на конкурс в Санкт-Петербург. Поездку они запомнят надолго, ведь дети нашли труп в Неве, сообщает канал «78 новости Петербург» в MAX.

16 апреля конкурсанты отправились в автобусную экскурсию, чтобы рассмотреть достопримечательности Северной столицы. Детей отвезли на стрелку Васильевского острова.

Во время прогулки сопровождающий подошел к экскурсоводу и сообщил, что в реке заметили труп. Пришлось оперативно вызвать экстренные службы, а туристам покинуть остров.

По предварительным данным, погибшему 47 лет, он жил в Купчине. В розыске не числился.

Ранее тело журналиста Владимира Басова нашли в реке Ваге Верховажского муниципального округа Вологодской области. Причины его гибели пока неизвестны, они уточняются.

