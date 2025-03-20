Названы региональные дороги Домодедова, на которых в 2025 году проведут капремонт

В администрации Домодедово состоялось традиционное оперативное совещание с участием главы городского округа, профильных служб и организаций. На совещании начальник регионального управления автомобильных дорог № 4 МБУ МО «Мосавтодор» Александр Казаков рассказал, что в планах на 2025 год стоит капитальный ремонт нескольких участков региональных дорог общей протяженностью 11,5 км, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По Каширскому шоссе заменят асфальт с 60 по 64 км. Последний раз ремонт здесь проводился в 2019 году, но процент разрушений уже достигает 60%, так как по этому участку высокий трафик — порядка 30 тысяч автомобилей в сутки.

По дороге ММК — Шахово — Гальчино — Сырьево заменят асфальт с 10 по 12 км. Она относится к дорогам IV категории, так как интенсивность движения на ней не столь высокая — 1600 автомобилей в сутки. Однако процент разрушений уже достиг 50%, поэтому требуется ремонт.

На участке ММК — Шахово — Гальчино — Сырьево также проведут работы с 4 по 6 км. Ежедневно здесь проезжает порядка 3 тысяч машин. За 7 лет, которые прошли с года последнего ремонта, дорога разрушилась на 60%. Требуется капитальный ремонт.

По участку дороги Заболотье — Никитское — Авдотьино большие планы: здесь заменят 4 км асфальтового покрытия. Дорога нуждается в ремонте — последний раз работы на ней выполнялись в 2000 год, а процент разрушений достиг 80%.

На транспортной развязке км 44,3 Каширского шоссе также заменят покрытие. В последний раз здесь проводили ремонт в 2000 году, а ежедневно здесь проезжает десять тысяч автомобилей. Это даёт о себе знать — процент разрушений достиг 60%.

Всего на капитальный ремонт обозначенных дорог будет затрачено больше 189 млн рублей.

«За два дня до начала проведения работ в адрес администрации поступит уведомление для оповещения жителей. Также вдоль трассы установлены информационные щиты. Все мероприятия согласованы с ГИБДД», — написала в своем Telegram-канале глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.