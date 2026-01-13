Названа причина утреннего столпотворения у валидаторов на станции МЦД-1 Лобня

Причина, по которой временно не работает часть валидаторов на одной из платформ станции МЦД-1 Лобня, — внеплановое отключение электричества, сообщили РИАМО в ЦППК.

На станцию были направлены кассиры-контролеры, у них можно открыть или закрыть поездки. То же самое возможно сделать на оставшихся работать устройствах. Кроме того, есть возможность открыть поездку у кассиров-контролеров в пути, а еще у сотрудников на станции назначения.

В данный момент специалисты трудятся над восстановлением работы всех валидаторов. Ситуация не повлияла на движение поездов.

Во вторник утром на станции МЦД-1 Лобня образовалась гигантская очередь из пассажиров. Она выстроилась к единственному работавшему на платформе валидатору. Из-за произошедшего некоторые опоздали на работу.

