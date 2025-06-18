Началась проходка правого тоннеля Бирюлевской линии Мосметро

сегодня в 18:05

Строители приступили к проходке правого тоннеля Бирюлевской линии столичного метрополитена между станциями «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар», это первый этап данного инженерного проекта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На новой линии подземки планируется построить 10 станций. Длина Бирюлевской ветки составит 22 км.

Первые три станции линии — «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» — в столице уже начали возводить.

В ближайшие месяцы рабочие начнут строительство левого тоннеля на участке «Остров Мечты» — «Кленовый бульвар». Завершить возведение тоннелей планируется весной 2026 года.

Бирюлевскую ветку метро в столице будут запускать поэтапно. Сначала участок «ЗИЛ» — «Курьяново» с четырьмя станциями, его должны закончить в 2028 году. Затем участок «Курьяново» — «Бирюлево» с шестью станциям, его планируется завершить в 2030 году.

Сначала обслуживать поезда этой ветки метро будет электродепо «Южное», с 2030 года — «Бирюлевское».

Новое электродепо «Южное» открыли в мегаполисе в мае 2025 года. Там построили 46 зданий и сооружений, установили современное оборудование.