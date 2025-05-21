Электродепо «Южное» открылось в Москве

сегодня в 19:19

В Москве открылось новое электродепо «Южное» — часть самого большого в стране и одного из самых крупных в Европе комплексов по ремонту, эксплуатации и обслуживанию вагонов метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Вместе с вагоноремонтным заводом оно превзошло по масштабу другого рекордсмена — «Митино». В «Южном» построили 46 зданий и сооружений, установили современное оборудование.

Теперь поезда Замоскворецкой линии будут обслуживать быстрее и качественнее. Вагоноремонтный завод, который находится по соседству, будет заниматься капитальным и средним ремонтном вагонов всего метрополитена.

В этом году закончится строительство депо «Столбово» для Сокольнической линии. «Троицкое», «Ильинское» и «Бирюлевское» планируют открыть к 2030 году.

Параллельно с открытием депо «Южное» на Замоскворецкую линию вышли 10 новых поездов «Москва-2024». На «зеленой» линии стало больше современных составов, как власти и обещали жителям.

В эти дни Московское метро отмечает 90-летие. По поручению президента России Владимира Путина метрополитену вручили Орден «За доблестный труд».