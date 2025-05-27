На участке трассы М4 «Дон» от развязки на Ступино устанавливают барьерные ограждения

На 103-м километре трассы М4 «Дон» появились две новых полосы движения. Строители расширили дорожное полотно за счет внутренней разделительной полосы. Сейчас с помощью самоходной сваебойной машины на дороге монтируют стойки внутреннего металлического ограждения.

Реконструкция трассы М4 «Дон» в районе Ступина и Каширы опережает график на 75 дней.

По словам заместителя руководителя проекта Сергея Данилкина, дорога со 103-го по 117-й километр после ремонта расширится до трех полос в каждом направлении. Возле Ступина новые полосы уже готовы, начались работы по благоустройству: строители монтируют барьерное ограждение и столбы освещения. Позже на дорогу нанесут временную разметку и запустят транспортный поток по две полосы в каждом направлении. Затем дорожники отремонтируют третью полосу, по которой сейчас двигаются машины.

Ремонт выполняет компания «Трансстроймеханизация», входящая в группу компаний «Нацпроектстрой».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.