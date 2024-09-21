сегодня в 10:47

На участке трассы М-9 «Балтия» в Тверской области временно перекрыли движение

На участке трассы М-9 «Балтия» в Тверской области временно перекрыли движение, сообщает РБК .

Ограничение было введено в субботу в 06:40 утра.

Речь идет об участке с 322 км до 420 км. Он тянется от рабочего поселка Кунья до города Нелидово.

Ограничение будет действовать до «особого распоряжения». Автолюбителям порекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее три беспилотника сбили в небе над Тверской областью. Из-за атаки БПЛА в регионе была эвакуирована ж/д станция Старая Торопа.