На участке Филевской линии увеличили интервалы движения из-за человека на пути
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На западном участке Филевской линии метро временно увеличены интервалы движения. Это связано с человеком на пути, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Через некоторое время в пресс-службе ведомства уточнили, что движение на Филевской линии стали вводить в график.
Почему человек оказался на пути, не называется.
Ранее человек оказался на путях на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро. Из-за этого также увеличивались интервалы движения поездов.