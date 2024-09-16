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На участке Филевской линии увеличили интервалы движения из-за человека на пути

На западном участке Филевской линии метро временно увеличены интервалы движения. Это связано с человеком на пути, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы .

Через некоторое время в пресс-службе ведомства уточнили, что движение на Филевской линии стали вводить в график.

Почему человек оказался на пути, не называется.

Ранее человек оказался на путях на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро. Из-за этого также увеличивались интервалы движения поездов.