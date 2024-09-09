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На участке Арбатско-Покровской линии метро увеличили интервалы из-за человека на путях

На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщили в пресс-службе городского Дептранса.

Причины, по которым человек оказался на путях, уточняются.

Позже в ведомстве уточнили, что движение на Арбатско-Покровской линии вводится в график.

Ранее на Кольцевой линии столичного метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.